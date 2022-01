Sky - Younes lascia l'Europa: a 28 anni l'ex azzurro vola in Arabia Saudita

28 anni, ex Napoli, adesso in Germania, ma con un futuro imminente in... Arabia Saudita. Amin Younes cambia ancora squadra e passa dall'Eintracht Francoforte all'Al-Ettifaq Club. L'attaccante tedesco ha già sostenuto le visite mediche, in giornata, e l'operazione è da dirsi conclusa. A riportarlo è Sky Sport.