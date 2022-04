Sky - Zaniolo via dalla Roma per guadagnare di più: difficile che il Napoli possa accontentarlo

"Anche perché poi i giocatori guardano a quello e alle ambizioni della società. Le intenzioni economiche del Napoli sono sempre state molto accorte”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: “Zaniolo ipotesi per il Napoli? Di vero c’è che se dovesse arrivare un’offerta importante in casa Roma il club la prenderebbe in considerazione. Se dovesse esserci un’offerta shock dai 60 in su vedremo. Mi pone in difficoltà la necessità di Zaniolo di andare a guadagnare di più di quanto guadagna oggi. Non so se il Napoli è pronto a certe cifre per accontentare Zaniolo. Se va via è per andare a guadagnare di più. Anche perché poi i giocatori guardano a quello e alle ambizioni della società. Le intenzioni economiche del Napoli sono sempre state molto accorte”.