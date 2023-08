Sky - Zanoli ancora nel mirino del Genoa: il Napoli continua a non dare il via libera

Alessandro Zanoli, terzino destro del Napoli e vice Di Lorenzo, continua ad essere nel mirino del Genoa.

