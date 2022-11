Sky - Zanoli, difficile la cessione a gennaio: il motivo

Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “A gennaio non bisogna toccare niente, la squadra ha un equilibrio tecnico, tattico e di spogliatoio che è perfetto. Anche un granello di sabbia potrebbe rallentare l'ingranaggio.

Zanoli? Non penso che andrà via, è un giocatore cresciuto in casa, è un under e serve per le liste.

Demme via a gennaio? Anche se gioco poco non lascerei mai un Napoli lanciato verso lo scudetto. Chi vince qua diventa un mito a prescindere dal minutaggio".