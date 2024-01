Sky - Zanoli, il Genoa aspetta l'affare Dragusin: altri tre club interessati all'esterno

Il futuro di Alessandro Zanoli, esterno difensivo del Napoli, è ancora incerto.

Il futuro di Alessandro Zanoli, esterno difensivo del Napoli, è ancora incerto. Il classe 2000 era da tempo promesso sposo del Genoa, che lo aveva bloccato diverse settimane fa, ma gli sviluppi della trattativa tra il club rossoblù e il Tottenham per Dragusin hanno cambiato i piani.

In questo momento il possibile trasferimento di Zanoli al Genoa è in standby. Infatti se il Tottenham dovesse riuscire a chiudere l'acquisto di Dragusin, al Genoa arriverebbe in cambio, con la formula del prestito, Djed Spence, esterno destro classe 2000. Se, però, il centrale rumeno andasse al Bayern Monaco, il Genoa potrebbe tornare con forza su Zanoli. Sullo sfondo, altri club sono interessati all'esterno azzurro: Villarreal, Salernitana e Fiorentina. A riferirlo è Sky Sport.