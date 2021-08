Sky - Zedadka lascia il gruppo: l'azzurrino si trasferirà in Belgio

Karim Zedadka è pronto a lasciare il Napoli e a trasferirsi in prestito in Belgio allo Charleroi. Come riferisce sul proprio sito il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, dopo l’interesse della Cremonese l’esterno algerino è a un passo dalla cessione. Il classe 2000 ha salutato ieri i compagni di squadra prima di andar via da Napoli.