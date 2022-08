Sky - Zerbin, rinnovo e via in prestito: può essere inserito nell'affare-Raspadori col Sassuolo

Zerbin potrebbe essere una delle opzioni per trovare una quadra nell'affare per l'attaccante neroverde.

Alessio Zerbin è tornato alla base dopo l'ottima stagione in prestito al Frosinone in Serie B e adesso, stando a quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro ha pronto il rinnovo. L'esterno classe '99, però, potrebbe partire nuovamente in prestito e piace molto al Sassuolo, col quale il Napoli sta trattando proprio in questi minuti Giacomo Raspadori: Zerbin, pertanto, potrebbe essere una delle opzioni per trovare una quadra nell'affare per l'attaccante neroverde.