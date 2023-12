Sky - Zerbin verso il Frosinone: manca solo l'ok di ADL

Alessio Zerbin è pronto a lasciare il Napoli per giocarsi le sue carte altrove, dopo aver trovato poco spazio sia con Garcia che con Mazzarri.

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Zerbin è pronto a lasciare il Napoli per giocarsi le sue carte altrove, dopo aver trovato poco spazio sia con Garcia che con Mazzarri. L'esterno offensivo ex Gozzano potrebbe ripartire dal Frosinone. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito:

"Una delle prime uscite del Napoli dovrebbe essere quella di Alessio Zerbin. L'ala classe 1999 è vicinissima al ritorno al Frosinone, dove ha giocato nella stagione 2021/22 in Serie B. Per la concretizzazione del passaggio di Zerbin in gialloazzurro al momento manca solamente l'ok di Aurelio De Laurentiis".