Sky - Zielinski-Al Ahli, il club saudita si è avvicinato alle richieste di ADL: la situazione

C’è l’opzione forte e concreta dell’Arabia per Piotr Zielinski, con l’Al-Ahli che insiste, che si è spinta già a 30mln di euro. Il club saudita si è avvicinato al prezzo che fa il Napoli, che è leggermente superiore. Per il polacco è pronto un contratto triennale, le lusinghe saudite potrebbero portarlo in un altro calcio nonostante avesse dato la disponibilità per un rinnovo al ribasso. Le parti avevano iniziato a dialogare per il prolungamento, ma poi tutto si è interrotto. A riferirlo è l’inviato di Sky Sport a Castel di Sangro, Francesco Modugno.