Sky - Zielinski, futuro tutto da scrivere: il Napoli ha scelto l'eventuale sostituto

Zielinski contro l'Augsburg non è stato inserito da Garcia nemmeno in panchina.

Un anno fa Piotr Zielinski aveva detto no alla Premier League. Dopo una stagione il rinnovo col Napoli, che sembra non più disposto a corrispondergli un ingaggio da 3,5mln all'anno, non è ancora arrivato e la cessione non è impensabile. Dall’Arabia potrebbero fare sul serio per il polacco, che è interessato al mercato saudita. Il futuro di Zielinski non è ancora stato deciso, ma da qui partono anche gli interessamenti del club di De Laurentiis per Teun Koopmeiners, eventuale sostituto dell'ex Empoli. Il Napoli ha chiesto informazioni all’Atalanta, ma al momento l'olandese non è in vendita e i bergamaschi non hanno bisogno di vendere vista la mega cifra incassata dalla cessione di Hojlund.

Futuro tutto da scrivere per Piotr. Le parti non escludono di continuare insieme, ma anche la cessione è una possibilità concreta. Come un anno fa, Piotr potrebbe scegliere ancora di restare in azzurro, ma la quadra da trovare con il Napoli non è dietro l'angolo. A riferirlo è Sky Sport.