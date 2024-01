Sky - Zielinski, l’Inter ci proverà solo quando discorso rinnovo col Napoli sarà chiuso

L’Inter vuole approfondire il discorso su Piotr Zielinski ma solo e se con il Napoli ci sarà la definitiva rottura sul rinnovo del contratto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È ancora aperto il discorso rinnovo fra il Napoli e Piotr Zielinski. Dall'esito delle trattative fra il club campano e il giocatore dipenderanno le scelte di mercato dell'Inter, che approfondirà il discorso solo e se con il Napoli ci sarà la definitiva rottura sul rinnovo del contratto.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la società nerazzurra non intende disturbare la trattativa per il prolungamento. Nel momento in cui il centrocampista polacco deciderà di non rinnovare, a quel punto poi sarà pronta ad approfittarne.