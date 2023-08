Sky - Zielinski, la Lazio non si arrende: ci proverà nonostante costi e volontà del polacco

La Lazio non si arrende: la società biancoceleste, stando a quanto riferito da Sky Sport, farà un tentativo per Piotr Zielinski

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio non si arrende: la società biancoceleste, stando a quanto riferito da Sky Sport, farà un tentativo per Piotr Zielinski nonostante i costi elevati e la volontà del polacco di voler restare a Napoli. Il centrocampista sta discutendo il rinnovo con il Napoli e c'è grande ottimismo per la fumata bianca.