Sky - Zielinski verso l’Arabia: il Napoli ha già pronto Veiga come sostituto

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “Zielinski in Arabia? La situazione del polacco è più definita: il giocatore pare piuttosto convinto di accettare l’offerta e il Napoli già ha pronto Veiga per sostituire eventualmente il centrocampista.

Veiga obiettivo concreto per il Napoli? Si, il Napoli è disposto a spendere anche una cifra importante per il giocatore che ha già accettato la destinazione”.