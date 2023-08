Sky Uk - Al Hilal, niente Osimhen? Pronto l’affondo per David: i dettagli

L’Al Hilal, club saudita che ha offerto 120 milioni al Napoli per Victor Osimhen e un maxi-ingaggio al nigeriano, ha stabilito i primi contatti con il Lille per Jonathan David

TuttoNapoli.net

© foto di PhotoViews

L’Al Hilal, club saudita che ha offerto 120 milioni al Napoli per Victor Osimhen e un maxi-ingaggio al nigeriano, ha stabilito i primi contatti con il Lille per Jonathan David. A riferirlo sono i colleghi di Sky Uk che fanno sapere che la società araba è pronta ad offrire un ingaggio da 12 milioni di euro netti all'anno all'attaccante canadese. David, si legge, ha respinto la proposta in quanto la sua priorità per ora è rimanere in Europa, ma l’Al Hilal dovrebbe tornare alla carica per provare a convincerlo.