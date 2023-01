Sky UK - Angers-Leeds, nessun accordo per Ounahi: il Napoli ora spera

Aumentano le speranze del Napoli per Azzedine Ounahi.

Aumentano le speranze del Napoli per Azzedine Ounahi. Le trattative tra Angers e Leeds per il trasferimento del centrocampista si sono arenate. Il club inglese, fa sapere Sky Sports, resta interessato al giocatore, che si è messo in mostra gli ultimi Mondiali. 22 anni, Ounahi in questo inizio stagione ha raccolto 15 presenze, senza reti.