Sky UK - Broja, aumentano le pretendenti: il Newcasle tratta per il prestito

© foto di Luca Bargellini

C’è la fila per Armando Broja, talento offensivo di proprietà del Chelsea che si è messo in luce nella scorsa stagione al Southampton. Oltre agli interessamenti già noti delle italiane Napoli e Atalanta, e al pressing del West Ham intensificato negli scorsi giorni, Sky UK inserisce anche il Newcastle tra le pretendenti. I Magpies, in particolare, prenderebbero il classe ’99 in prestito e sulla base di questa formula stanno discutendo coi Blues. Da parte loro, però, i londinesi preferirebbero valutare il centravanti in ritiro.