Sky UK - Futuro Cristiano Ronaldo, sono ore decisive: Napoli fortemente interessato

Stiamo entrando in un momento cruciale per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo.

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

Stiamo entrando in un momento cruciale per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. A riferirlo sono i colleghi di Sky Sports Uk che fanno sapere che sono ore decisive per il futuro dell’asse portoghese con il Napoli fortemente interessato all'attaccante del Manchester United.