Sky UK - Real, niente Koulibaly? Per sostituire Varane obiettivo Rudiger a prezzo di saldo

Nel giorno dell'annuncio ufficiale di Raphael Varane al Manchester United, il Real Madrid lavora ancora per trovare il sostituto. Come riporta Sky Sports UK, l'ultima idea del club merengue è Antonio Rudiger del Chelsea, esperto centrale che ha militato anche in Serie A con la maglia della Roma.

Il nazionale tedesco è in scadenza di contratto fra un anno coi Blues e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, fattore che potrebbe spingerlo già quest'estate a Madrid a prezzo di saldo.