Sky UK - Ronaldo non si allena, lo United detta le condizioni per la cessione

Tiene banco in casa Manchester United il caso Cristiano Ronaldo.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tiene banco in casa Manchester United il caso Cristiano Ronaldo. Nemmeno oggi il portoghese si è allenato con la squadra e proseguono le voci di cessione. I Red Devils, riporta Sky Sports UK, non sono intenzionati a cederlo a meno che non arrivi un’offerta che soddisfi tutte le parti in causa. Se CR7 quindi dovesse partire non sarebbe solo alle sue condizioni ma a quelle del club.