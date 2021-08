Sky UK - Shaqiri piace al Napoli: è in uscita dal Liverpool e costa 15 mln

E' finito sul mercato Xherdan Shaqiri, il cui ciclo al Liverpool pare essere giunto al termine. Come riporta dall'Inghilterra Sky Sports, lo svizzero potrebbe lasciare Liverpool per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro, che avrebbe attirato alcuni club in Spagna e Italia. Tra di essi, infatti, ci sarebbe anche il Napoli di Luciano Spalletti, oltre al Siviglia e al Villarreal in Spagna.