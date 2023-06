Sky UK - Una pretendente in meno per Osimhen? "Solo" 100mln di budget per lo United

Per la corsa a Victor Osimhen sembra destinato a restare fuori un top club di Premier League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la corsa a Victor Osimhen sembra destinato a restare fuori un top club di Premier League. Infatti, secondo quanto raccolto da Sky Sport Uk, il Manchester United dovrebbe disporre "solo" di 100 milioni di sterline (circa 115mln di euro) di budget da investire sul mercato estivo. Vista la richiesta di almeno di 150mln da parte del Napoli per il capocannoniere della Serie A, la cifra anche se importante risulterebbe insufficiente. I Red Devils per aumentare il budget a disposizione saranno costretti prima a vendere alcuni calciatori.