Sport - Koulibaly vuole solo il Barcellona: scartate tutte le alternative

Koulibaly vuole solo il Barcellona. Questa la volontà del difensore senegalese secondo quanto scrivono gli spagnoli di ‘Sport’. Il quotidiano spiega come Koulibaly ha più volte rifiutato le proposte di rinnovo del Napoli e non ha mostrato interesse per il corteggiamento di Juve, Chelsea e Psg. Dal canto suo Xavi, tecnico blaugrana, accoglierebbe l’arrivo di Koulibaly come un salto di qualità per la difesa catalana.