Sportitalia - Addio Giuntoli: si valuta soluzione interna per sostituirlo

Luciano Spalletti è sempre più lontano dalla panchina del Napoli. Da decifrare, invece, il futuro del direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli. Questi gli ultimi aggiornamenti nel corso della trasmissione SportitaliaMercato, in onda su Sportitalia:

"Circola una notizia secondo la quale il presidente De Laurentiis farà un ultimo disperato tentativo per convincere Spalletti a restare. Ma il rapporto tra i due è ormai ai ferri corti. Per quanto riguarda il direttore sportivo, in caso di addio di Giuntoli, per sostituirlo non è da escludere una soluzione interna".