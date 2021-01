Sportitalia - ADL vuole le dimissioni di Giuntoli: non ha gradito il mercato del Bari

De Laurentiis vuole le dimissioni di Giuntoli. A riferirlo è la redazione di Sportitalia. A quanto pare, il patron azzurro vorrebbe le dimissioni in modo tale da non appesantire il bilancio. Stesso discorso relativo anche al futuro di Gattuso. Sull'operato di Giuntoli, ADL non avrebbe gradito il mercato del Bari, imputandogli le colpe sulla sessione di acquisti e cessioni dei biancorossi.