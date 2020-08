Sportitalia - Allan, i soldi nel tesoretto per il grande colpo studiato da Giuntoli

Allan è pronto a lasciare il Napoli per digirersi verso l'Everton di Ancelotti. A commentare l'operazione è Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, che ne ha parlato attraverso Twitter elogiando anche la figura di Cristiano Giuntoli: "Allan è il primo tesoretto del Napoli per preparare l’assalto a Boga più avanti, confidando in un mercato bloccato per l’estero del Sassuolo. Due esterni offensivi".