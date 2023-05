Sportitalia - Allegri-Giuntoli, è già scontro: Max fa di tutto per non averlo alla Juve

Massimiliano Allegri non vuole Cristiano Giuntoli alla Juventus. E' questa la notizia data da Michele Criscitiello nel suo editoriale

Massimiliano Allegri non vuole Cristiano Giuntoli alla Juventus. E' questa la notizia data da Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia.com: "Parlare di calcio e di Juventus diventa difficile quando sai che oggi i tifosi prenderanno, probabilmente, un'altra mazzata. Intanto Giuntoli sarebbe già a lavoro per la Juve 2023-2024. Non si è ancora liberato dal Napoli, sappiamo che Aurelio gli farà sudare anche l'ultimo giorno di contratto. Qualora riuscisse a raggiungere la destinazione bianconera, Giuntoli dovrà fare una mezza rivoluzione ma, forse, non gli riuscirà quella più importante: mandare a casa Allegri. L'allenatore bianconero ha fatto di tutto per ostacolare l'arrivo di Cristiano ma oggi ha un potere limitato.

Il club è ostaggio del suo allenatore, o meglio del contratto del suo allenatore. Giuntoli è una vecchia volpe e si sarebbe già fatto il suo quadro ideale. Se Allegri va via farà di tutto per portarsi Spalletti e inizierà il suo ciclo con pieni poteri. Se Allegri non andrà via è pronto a dare le responsabilità al tecnico per un mancato successo finale".