Sportitalia - Anche il Napoli sul 2006 Ouédraogo dello Schalke 04: la cifra della clausola

Il Napoli si inserisce nella corsa per Assan Ouédraogo. A rivelarlo è il giornalista Gianluigi Longari

Il Napoli si inserisce nella corsa per Assan Ouédraogo. A rivelarlo è il giornalista Gianluigi Longari, che nel suo editoriale per Sportitalia scrive: “Come abbiamo avuto modo di raccontare ormai tre settimane fa, i rossoneri hanno programmato un controsorpasso nei confronti di una concorrenza che si arricchisce giorno dopo giorno. E' vero che c'è una clausola da 12 milioni di euro e che dunque aprirebbe la strada a chiunque la dovesse pagare allo Schalke 04, ma è altrettanto innegabile che il corteggiamento rossonero parte da tempi non sospetti ed antecedenti alla discesa in campo di Inter, Juventus e Napoli.

Ed allora anche per lui da via Aldo Rossi spira un'aria di ottimismo che diventa sempre più palpabile”.