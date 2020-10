Sportitalia - Bakayoko rifiuta tutte le offerte per il Napoli: guadagna 6mln, serve sforzo sull'ingaggio

Il Napoli sta provando a definire l'operazione col Chelsea per Tiémoué Bakayoko. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, il centrocampista classe '94 ha detto no a tutte le altre squadre che l'hanno richiesto, compreso qualche sondaggio del PSG e dell'Inter. Il Chelsea deve cederlo, non c'è spazio per lui, ma guadagna 6mln di euro ed il Napoli è disposto ad arrivare a 3mln di euro. Il giocatore vuole arrivare ad una soluzione ed il Napoli in realtà s'è mosso da tempo, i tamponi potrebbero aver rallentato il lavoro dei dirigenti, ma domani può essere il giorno giusto per portare avanti l'affare.