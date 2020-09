Sportitalia - Bloccato Deulofeu, ma il Napoli deve prima cedere 4 esuberi in attacco

Non solo Sokratis, in attesa di Koulibaly, il Napoli ha bloccato anche Gerard Deulofeu, talento classe '94 del Watford con un passato al Barcellona ed al Milan. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, il club partenopeo però deve vendere gli esuberi in attacco: Adam Ounas, Amin Younes, Gennaro Tutino (vicino alla Salernitana per 5mln) e Fernando Llorente.