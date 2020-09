Sportitalia - Callejon aspetta la Fiorentina: bloccato dai viola se Chiesa va alla Juventus

Josè Callejon è ancora senza squadra dopo la fine del contratto col Napoli e potrebbe anche restare in Italia. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, lo spagnolo è stato bloccato dalla Fiorentina ed è in attesa di sviluppi su Federico Chiesa su cui c'è la Juventus che intende fare un'offerta per convincere Commisso. La richiesta dei viola è di 50mln di euro, ma anche tramite un prestito con obbligo di riscatto.