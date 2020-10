Sportitalia - Callejon-Fiorentina, accordo totale: tutto dipende da Chiesa, le ultime

Per Josè Callejon potrebbe non essere finita definitivamente la sua avventura in Italia, con la Fiorentina che sembra pronta a mettere le mani sull'attaccante spagnolo. Il portale alfredopedulla.com ha riportato i dettagli del possibile affare: "Callejon ha un accordo totale con la Fiorentina. Accordo biennale con possibile opzione. I viola, come anticipato già due sere fa, hanno scelto e sono stati scelti. Callejon aspetta le evoluzioni della trattativa Chiesa-Juve, evoluzioni che ci saranno sicuramente nelle prossime ore, subito dopo la gara che i viola giocheranno domani sera contro la Sampdoria. Aspetta dopo aver scelto la Fiorentina, quindi si tratta soltanto di avere un po’ di pazienza".