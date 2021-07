Sportitalia - Chelsea su Koundè: proposto Emerson ma il Siviglia dice no

Il Chelsea sta portando avanti dei discorsi per Koundè da più di 2 settimane. I Blues cercano un rinforzo in difesa e puntano forte sul centrale del Siviglia. La società inglese ha provato ad inserire per la prima volta nella trattativa Emerson Palmieri. Secca la risposta del Siviglia che non è interessato all’italo-brasiliano. Gli andalusi vogliono 50 milioni per Koundè o un’altra contropartita tecnica da inserire nell’affare. I colloqui sono in corso. A riferirlo è il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari attraverso Twitter.