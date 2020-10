Sportitalia - Ciciretti, il Chievo si avvicina: contatti in corso

Amato Ciciretti è un altro calciatore azzurro fuori lista e vicino all'addio. Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà riporta sul proprio sito le ultime sull'attaccante romano: "Ciciretti si sta avvicinando al Chievo. L’esterno offensivo di proprietà del Napoli valuta alcune proposte e quella del club di Campedelli può essere giusta per una nuova esperienza in Serie B dopo quella recente con l’Empoli. Contatti in corso per chiudere".