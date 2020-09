Sportitalia - City su Koulibaly, entro il week end una nuova offerta al Napoli

Il Manchester City continua a lavorare su Kalidou Koulibaly che - come ammesso anche dal presidente De Laurentiis - è ormai sul mercato. Il club inglese sarebbe pronto a sferrare un nuovo attacco per il difensore senegalese, nella speranza di poter chiudere l'operazioni in tempi brevi: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, entro il weekend i citizens presenteranno al Napoli una nuova offerta per Koulibaly.

#Koulibaly-#City: pronta nuova offerta da presentare al #Napoli entro il weekend — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 2, 2020