Sportitalia - Conferme sul talento 2002 Gabri Veiga: il Napoli lo segue da aprile

Come riportato su Twitter da Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, il Napoli pensa alla prossima stagione

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Come riportato su Twitter da Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, il Napoli pensa alla prossima stagione: nel mirino il centrocampista del Celta Vigo Gabri Veiga: 36 presenze, 11 go le 4 assist in questa stagione. Il classe 2002 è seguito da diversi club europei, ma i partenopei portano avanti la trattativa da aprile.