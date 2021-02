Sportitalia - De Zerbi verso Firenze: al suo posto un tecnico che piace al Napoli

Comincia a muoversi il domino delle panchine in Serie A, due allenatori accostati al Napoli potrebbero cambiare squadra la prossima stagione. Come riporta suo proprio sito il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà con il ds Petrachi verso la Fiorentina avanzerebbe la figura di Roberto De Zerbi come prossimo allenatore viola. il dirigente salentino avrebbe voluto il tecnico, in scadenza di contratto col Sassuolo, a Roma già prima di virare su Fonseca. Al posto di De Zerbi sulla panchina neroverde potrebbe arrivare Vincenzo Italiano, in scadenza nel 2022 a La Spezia, ma abituato o quasi a ripartire con nuove ambizioni. Italiano è stato accostato al Napoli, per il momento non c’è nulla più di un apprezzamento per il lavoro fin qui svolto.