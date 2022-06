Sportitalia - Deulofeu anche con Mertens: può arrivare a Napoli con gli addii di due giocatori

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia:

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia: “Il Napoli aspetta le cessioni, è un male comune per le squadre di Serie A, aspettano le uscite per acquistare. Il Napoli qualcosa sotto traccia lo sta facendo, ma la priorità in questo momento è decidere cosa fare dei rinnovi di contratto. Se con Koulibaly non si arrivasse ad un accordo, nascerebbero problemi anche con Spalletti che lo vede come il leader massimo. Deulofeu? Potrebbe arrivare anche con l’uscita di Politano e Ounas e la permanenza di Mertens. Ostigard? Il Napoli sta pensando a Casale, piace da gennaio. La trattativa era stata definita conclusa troppo frettolosamente”.