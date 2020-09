Sportitalia - Deulofeu bloccato, ma il Napoli non può aggiungere altri esterni offensivi

Gerard Deulofeu è stato bloccato dal Napoli, che però deve fare i conti con una rosa troppo ampia. Secondo quanto riferito dallo Speciale Calciomercato di Sportitalia, il club partenopeo s'è mosso per il talento classe '94 del Watford, in attesa di una sistemazione, ma non può aggiungere altri esterni offensivi. Nel reparto avanzato restano in uscita Adam Ounas e Amin Younes, così come Fernando Llorente, in un mercato dove però è complicato per tutti smaltire i giocatori in esubero.