Si avvicina il rinnovo di contratto col Napoli di Giovanni Di Lorenzo. Come rivela la redazione di Sportitalia, domani è previsto un incontro tra Giuffredi e De Laurentiis. Fumata bianca in arrivo per il terzino azzurro pronto a legarsi a vita a Napoli.