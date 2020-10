Sportitalia - Fabiàn, il retroscena: assalto Atletico a fine mercato, lui ha lasciato decidere il Napoli

Alfredo Pedulla, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, è intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Il retroscena degli ultimi giorni di mercato è di un’offerta da 50mln per Fabiàn da parte dell’Atletico che aveva ottenuto il pagamento della clausola per Partey. Lui ha lasciato la scelta al Napoli e non è una cosa che capita spesso. Il Napoli ha confermato la volontà di non cedere come per Koulibaly".