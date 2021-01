Sportitalia - Firpo non è un obiettivo del Napoli: la priorità ora è cedere Milik

Junior Firpo non è un obiettivo del Napoli per gennaio, non arriverà a gennaio, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, in merito ai rumors delle ultime ore: "Non ci sono margini per l’esterno del Barcellona, anche se dovesse partire Malcuit com’è possibile, almeno quello è un profilo che non ha motivo di esistere. Il secondo che viene accostato al Napoli nel giro di 24 ore, in questo giochino senso senza che non tiene conto di un particolare. Ovvero che oggi il Napoli ha la necessità di trovare una sistemazione a Milik, possibilmente all’Olympique Marsiglia, una trattativa entrata nel vivo e che si sta avvicinando alla definizione".