Sportitalia - Garcia in bilico: prende piede l’opzione del ritorno di Mazzarri

L’avventura del tecnico francese è ancora decisamente in bilico e in serata potrebbe determinarsi la svolta decisiva.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ore bollenti per il futuro della panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis, riferisce la redazione di Sportitalia, potrebbe fare seguire presto i fatti alle parole interlocutorie di questa mattina rispetto al futuro di Rudi Garcia. L’avventura del tecnico francese è ancora decisamente in bilico e in serata potrebbe determinarsi la svolta decisiva.

Tra i candidati prende piede l’opzione del ritorno di Walter Mazzarri, che guida la lista di possibili successori del francese qualora si dovesse procedere all’esonero di Rudi Garcia. Il massimo dirigente dei partenopei non ha ancora sciolto le riserve, anche perché oltre alla soluzione low cost che porterebbe al ritorno del tecnico di San Vincenzo non mancano nomi illustri che comporterebbero un esborso decisamente più importante.