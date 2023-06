Sportitalia - Gattuso rifiuta il Verona, tre ipotesi per l'ex Napoli: c'è anche l'Arabia

Gennaro Gattuso potrebbe tornare presto in panchina ma non in Italia.

Gennaro Gattuso potrebbe tornare presto in panchina ma non in Italia. L'ex allenatore del Napoli. secondo quanto raccolto dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha rifiutato una proposta del Verona, nonostante l'ottimo rapporto col ds scaligero Sean Sogliano. L'ex Milan era stato vicinissimo all'Olympiacos, ma anche in quel caso nulla di fatto. Restano in piedi due ipotesi in Liga: Getafe e Celta Vigo, e una in Arabia Saudita.