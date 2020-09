Sportitalia - Genoa, tante operazioni in ballo: passi avanti per Younes, le ultime

Il Genoa continua a lavorare sul mercato, con diverse operazioni in entrata ed in uscita che potrebbero concludersi nel corso delle prossime ore, con il Napoli coinvolto all'interno delle trame di mercato rossoblu. Come riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore ci sarebbero stati passi avanti del Grifone per Amin Younes, altro elementi in uscita dalla rosa azzurra: "Tra stasera e domani Perin in prestito secco. Avanti per Juan Jesus e Younes, nuovo tentativo per Pavoletti, non incedibile Criscito".