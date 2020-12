Sportitalia - Hysaj-Maksimovic, rinnovi fermi: l'albanese più vicino all'addio

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', soffermandosi su due temi cruciali in casa Napoli: "Hysaj? Oggi ti direi più no che si, la forbice si è allargata troppo. Maksimovic e Hysaj sono due situazioni ferme, con tendenza a cielo grigio per Hysaj, Maksimovic dal primo febbraio potrebbe firmare per chiunque".