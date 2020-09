Sportitalia - Il City non vuole più Koulibaly: la priorità è Gimenez con Koundé alternativa

Psg o Napoli nel futuro di Kalidou Koulibaly. Il Manchester City, infatti, non è più interessato al difensore senegalese. La redazione di Sportitalia, con Gianluigi Longari, fa sapere che ora i Citizens puntano Gimenez dell'Atletico Madrid, ma la richiesta degli spagnoli di 90 milioni spaventa il club inglese. Così ecco spuntare l'alternativa: Koundé del Siviglia. Valore di mercato: 55 milioni. L'agente del difensore ha incontrato già il City questa settimana per parlare di stipendio. Conferma che ora è lui in pole per Guardiola. Koulibaly è un ricordo lontano...