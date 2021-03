Sportitalia - Il Milan piomba su Hysaj: c'è una caratteristica che piace ai rossoneri

Ci sarebbe una nuova pretendente sulle tracce di Elseid Hysaj. Come riportato da SportItalia, il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez e tra i vari nomi c'è quello del terzino del Napoli. Il laterale albanese, che piace per la sua duttilità, potrebbe arrivare al posto di Dalot (che tornerà al Manchester United) a parametro zero, visto il suo contratto in scadenza col Napoli.