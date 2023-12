Sportitalia - Il Napoli ha scelto Mazzocchi: cosa manca per la chiusura dell’affare

Il Napoli ha scelto Pasquale Mazzocchi. A rivelarlo è il giornalista Gianluigi Longari, che nel suo editoriale per Sportitalia scrive

Il Napoli ha scelto Pasquale Mazzocchi. A rivelarlo è il giornalista Gianluigi Longari, che nel suo editoriale per Sportitalia scrive: “Un ruolo, quello di freccia sulla corsia esterna, che anche il Napoli sta decidendo a chi assegnare nella seconda fase della stagione in corso. Il prescelto in tal senso è un napoletano doc come Pasquale Mazzocchi della Salernitana.

Perchè l'affare vada in porto manca soltanto il lasciapassare del nuovo responsabile della dirigenza granata Walter Sabatini. Fu proprio il dirigente perugino a costruire il suo primo miracolo salvezza anche sulle sgroppate dell'esterno che all'epoca fu strappato ad una diretta concorrente come il Venezia. Una volta arrivata la luce verde, i due club saranno liberi di completare un trasferimento per il quale Mazzocchi in primis sta tifando con forza”.