Sportitalia - Il Napoli prenderà due esterni offensivi: in pole Under, Boga dopo le cessioni

Il mercato del Napoli resta nel vivo con il club di De Laurentiis impegnato sia nel piazzare alcune cessioni importanti ma anche nel tenere l'attenzione alta per quanto riguarda i prossimi rinforzi per a disposizione di Rino Gattuso. Come riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, il club azzurro prenderà due esterni offensivi: primo della lista è Cengiz Under, poi Boga dopo che il Napoli avrà piazzato le cessioin.

