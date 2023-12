Sportitalia - Il Napoli sfida la Juve per il 2002 Sudakov: lo Shakhtar chiede oltre 30mln

I minatori lo valutano sui 35 milioni euro, è anche sul taccuino della Juventus, con Giuntoli che lo monitora da tempo.

© foto di Federico Titone

Novità importanti di mercato in casa Napoli. Come raccontato da Tancredi Palmeri in esclusiva durante Sportitaliamercato, la dirigenza del club partenopeo è al lavoro per rinforzare il pacchetto della trequarti. Le mosse si stanno animando e, dopo la cessione di Elmas destinazione Lipsia (operazione da 25 milioni di euro), il Napoli segue da molto vicino Georgiy Sudakov (classe 2002, sul tavolo di molti club d'Europa), dieci dello Shakhtar Donetsk, titolare e punta di diamante anche della Nazionale ucraina.

Il club partenopeo l'ha seguito tre volte in Champions League in quest'autunno. I minatori lo valutano sui 35 milioni euro, è anche sul taccuino della Juventus, con Giuntoli che lo monitora da tempo.